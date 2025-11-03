Глава МИД Пакистана обсудит с Хаканом Фиданом ситуацию в Газе

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Пакистана.

Согласно информации, министры обсудят последние события в секторе Газа.