Глава МИД Пакистана обсудит с Хаканом Фиданом ситуацию в Газе
- 03 ноября, 2025
- 12:48
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Пакистана.
Согласно информации, министры обсудят последние события в секторе Газа.
