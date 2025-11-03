Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Глава МИД Пакистана обсудит с Хаканом Фиданом ситуацию в Газе

    В мире
    • 03 ноября, 2025
    • 12:48
    Глава МИД Пакистана обсудит с Хаканом Фиданом ситуацию в Газе

    Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Пакистана.

    Согласно информации, министры обсудят последние события в секторе Газа.

    Хакан Фидан Исхак Дар Турция Пакистан cектор Газа
    Pakistan XİN başçısı Hakan Fidanla Qəzzanı müzakirə edəcək
    Pakistani and Turkish foreign ministers to meet in Istanbul

    Последние новости

    13:38

    AnewZ показал репортаж о европейской фотовыставке, посвященной жертвам мин в Азербайджане

    Медиа
    13:36

    Назначены судьи на матч "Карабах" - "Челси"

    Футбол
    13:34

    Вооруженные боевики атаковали полицейский автомобиль в Пакистане, есть пострадавшие

    Другие страны
    13:33

    Министр обороны Турции прибудет в Баку для участия в параде Победы

    Армия
    13:31

    Доля Android на рынке мобильных устройств Азербайджана сократилась почти на 11%

    ИКТ
    13:28

    ВС Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ

    Другие страны
    13:16
    Фото

    Туристические возможности Азербайджана представлены в Пакистане

    Туризм
    13:08

    Аннулирована лицензия Кредитного союза İnci Kredo

    Финансы
    13:07

    Завтра в Азербайджане сохранится дождливая погода

    Экология
    Лента новостей