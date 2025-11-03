Pakistani and Turkish foreign ministers to meet in Istanbul
- 03 November, 2025
- 13:14
Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar is set to meet with his Turkish counterpart Hakan Fidan in Istanbul, Report informs, citing Pakistan's MFA.
The ministers will discuss the latest developments in Gaza during their meeting.
Istanbul is hosting a meeting on Gaza today, attended by the foreign ministers of the United Arab Emirates, Indonesia, Qatar, Pakistan, Saudi Arabia, and Jordan.
