Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package

    Pakistani and Turkish foreign ministers to meet in Istanbul

    World
    • 03 November, 2025
    • 13:14
    Pakistani and Turkish foreign ministers to meet in Istanbul

    Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar is set to meet with his Turkish counterpart Hakan Fidan in Istanbul, Report informs, citing Pakistan's MFA.

    The ministers will discuss the latest developments in Gaza during their meeting.

    Istanbul is hosting a meeting on Gaza today, attended by the foreign ministers of the United Arab Emirates, Indonesia, Qatar, Pakistan, Saudi Arabia, and Jordan.

    İshaq Dar Hakan Fidan Gaza
    Pakistan XİN başçısı Hakan Fidanla Qəzzanı müzakirə edəcək
    Глава МИД Пакистана обсудит с Хаканом Фиданом ситуацию в Газе

    Latest News

    13:25

    China confirms first visit by Spanish monarch in 18 years

    Other countries
    13:22

    Erdogan calls for increased support for TRNC by Muslim countries

    Region
    13:14

    Pakistani and Turkish foreign ministers to meet in Istanbul

    World
    13:03

    Anglo Asian Mining Plc signs contract to sell copper concentrate from its Karabakh mine

    Industry
    12:52

    Armenia signed arms supply contracts with France worth €274.5M in 2023–2024

    Region
    12:37

    Xiaomi's share in Azerbaijan's mobile market keeps declining

    ICT
    12:23

    Defense chiefs of South Korea, US set to discuss alliance issues

    Other countries
    12:22
    Photo

    Project of Jabrayil Mosque presented in Azerbaijan

    Domestic policy
    12:09

    Azerbaijan's order volumes for gas supplies to Europe via TAP revealed

    Energy
    All News Feed