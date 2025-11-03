İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Pakistan XİN başçısı Hakan Fidanla Qəzzanı müzakirə edəcək

    Dünya
    • 03 noyabr, 2025
    • 12:33
    Pakistan XİN başçısı Hakan Fidanla Qəzzanı müzakirə edəcək

    Pakistanın xarici işlər naziri İshak Dar İstanbulda türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla görüşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Belə ki, nazirlər Qəzzadakı son prosesləri müzakirə edəcəklər.

    Qeyd edək ki, bu gün İstanbul Qəzza ilə bağlı toplantıya ev sahbliyi edir. Toplantıda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İndoneziya, Qətər, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı və İordaniya xarici işlər nazirləri iştirak edəcək.

    Pakistan Türkiyə İshak Dar Hakan Fidan Qəzza
    Глава МИД Пакистана обсудит с Хаканом Фиданом ситуацию в Газе
    Pakistani and Turkish foreign ministers to meet in Istanbul

