    В мире
    • 14 октября, 2025
    • 13:46
    Эрдоган заявил, что намерен поддерживать тесные контакты с Трампом для сохранения мира в Газе

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен поддерживать тесные контакты с американским коллегой Дональдом Трампом для сохранения мира в Газе.

    Как передает Report, об этом турецкий лидер заявил журналистам своего пула на борту самолета из Египта.

    Эрдоган с удовлетворением подчеркнул, что боевые действия в Газе полностью прекратились, особо отметив при этом посреднические усилия Трампа.

    "Важно, что о перемирии Трамп объявил лично. Он будет лично отслеживать ситуацию, о чем заверил меня [на полях саммита в Египте – ред.]", - сказал турецкий лидер.

    По словам Эрдогана, глава Белого дома также заинтересован в сохранении тесных контактов, в том числе посредством телефонных звонков для поддержания мира в Газе.

