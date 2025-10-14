Эрдоган заявил, что намерен поддерживать тесные контакты с Трампом для сохранения мира в Газе
- 14 октября, 2025
- 13:46
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен поддерживать тесные контакты с американским коллегой Дональдом Трампом для сохранения мира в Газе.
Как передает Report, об этом турецкий лидер заявил журналистам своего пула на борту самолета из Египта.
Эрдоган с удовлетворением подчеркнул, что боевые действия в Газе полностью прекратились, особо отметив при этом посреднические усилия Трампа.
"Важно, что о перемирии Трамп объявил лично. Он будет лично отслеживать ситуацию, о чем заверил меня [на полях саммита в Египте – ред.]", - сказал турецкий лидер.
По словам Эрдогана, глава Белого дома также заинтересован в сохранении тесных контактов, в том числе посредством телефонных звонков для поддержания мира в Газе.
