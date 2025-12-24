Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Власти Южной Кореи назвали ослабление воны к доллару нежелательным

    • 24 декабря, 2025
    • 09:35
    Власти Южной Кореи назвали ослабление воны к доллару нежелательным

    Министерство экономики и финансов Южной Кореи сегодня выразило неудовлетворенность ослаблением национальной валюты.

    Как передает Report, об этом сообщают южнокорейские СМИ.

    Сообщается, что представитель министерства в кратком устном выступлении для СМИ назвал чрезмерное снижение курса южнокорейской воны к американскому доллару "нежелательным". Он добавил, что рынок вскоре "увидит твердую приверженность правительства делу стабилизации национальной валюты".

    За последние 30 дней .вона упала к доллару на 10 пунктов, до 1464 воны за 1$.

    Ранее Bank of America, проанализировав ситуацию, предсказал, что к концу года вона упадет до самых слабых значений с 2012 года. К этому приведет, главным образом, отток портфельных инвестиций, который оказывает существенное давление на валюту. Начало витка обесценения воны в сентябре совпадает с моментом повышения спроса на американские акции у корейских инвесторов до ажиотажного. По прогнозу Bank of America, обменный курс USD/KRW, несмотря на усиление риторики чиновников, приблизится к отметке 1480.

