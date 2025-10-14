İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Ərdoğan: Tramp ilə qurulan diplomatiya çox önəmlidir

    Dünya
    • 14 oktyabr, 2025
    • 13:23
    Ərdoğan: Tramp ilə qurulan diplomatiya çox önəmlidir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə qurulan diplomatiya çox önəmlidir və bu proses davam edəcək.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Hazırda Qəzzada toqquşmalar sona çatıb. Bunun ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən elan edilməsi olduqca önəmlidir. Misirdən ayrılarkən Trampla qısa söhbət etdik. Dedi ki, bu prosesdə mənim üzərimə nə düşürsə, telefon əlaqəmizi quraq və bu telefon diplomatiyasına laqeyd yanaşmayaq. Biz danışıqlarımızı bütün səviyyələrdə davam etdirəcəyik. Cənab Tramp ilə qurduğumuz bu diplomatiya çox önəmlidir", - Türkiyə Prezidenti vurğulayıb.

