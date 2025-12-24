Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    • 24 декабря, 2025
    • 09:31
    Сеул намерен подписать с Вашингтоном соглашение по атомным подлодкам

    Южная Корея и США договорились о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере атомных подводных лодок.

    Как передает Report, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление советника по нацбезопасности страны Ви Сон Лака по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио и министром энергетики Крисом Райтом.

    Ожидается, что переговоры на рабочем уровне начнутся в начале следующего года.

    "Мы разделили мнение о том, что нам необходимо отдельное соглашение о сотрудничестве в области атомных подводных лодок", - сказал Ви.

    Хотя статья 91 Закона США об атомной энергии запрещает передачу военных ядерных материалов, Ви отметил, что Сеул добивается от США особого соглашения по атомным подводным лодкам, которое позволит президенту США разрешать такие исключения для союзников.

    Южная Корея США атомные подводные лодки Ви Сон Лак Марко Рубио Крис Райт соглашение
    Cənubi Koreya və ABŞ atom sualtı qayıqları üzrə əməkdaşlıq sazişi imzalayacaq

    Лента новостей