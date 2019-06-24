Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

"Два дня, как мы перешли на 24-часовой режим работы. Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов)", — заявил эксперт.Он отметил, что с начала года общие траты российских путешественников в Грузии составили 1,1 миллиарда долларов — 33% от расходов всего турпотока.Алавердашвили добавил, что в экономическом плане больше всего от прекращения авиасообщения с Россией пострадает регион Аджария. Кроме того, значительные убытки понесет и низкобюджетный сегмент — 22 тысячи квартир, которые туристы снимают вместо отелей.

"Девяносто процентов этих квартир снимали российские туристы. В 2018 году количество российских туристов в месяц превышало 60 тысяч человек", — пояснил собеседник агентства.Как заметил Алавердашвили, в 2018 году расходы российских туристов в Грузии составили четверть от суммарных трат всех путешественников.

По его мнению, грузинскому правительству в данной ситуации необходимо разработать правильную стратегию. В то же время для снижения потенциальных убытков необходимо сохранить российский рынок, считает глава ассоциации.На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.