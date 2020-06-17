За въезд в Камбоджу попросят "коронавирусный" депозит в 3 тыс. долл.

Министерство иностранных дел (FCO) Камбоджы вводит для гостей "коронавирусный депозит" размером в три тысячи долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Evening Standard.

Кроме того, туристам понадобиться виза, справка об отсутствии коронавируса и страховой медицинский полис с покрытием минимум в 50 тысяч долларов США.

Всем иностранным путешественникам в аэропорту необходимо будет внести залог в размере трех тысяч долларов.

Из этих денег вычтут пять долларов за транспортные услуги, 100 — за тест на коронавирус (в стране он также будет делаться), по 30 долларов США за ночевку и еду во время ожидания результатов.

Если хотя бы у одного пассажира тест окажется положительным, все его попутчики будут помещены в карантин на 14 дней. Они должны будут оплатить повторное исследование, а также по 84 доллара в день за проживание в отеле и питание.

В случае, если турист болен с него будет взиматься 225 долларов США в день за больничную палату, а в случае смерти — из депозита вычтут 1 500 долларов США за кремацию.

То есть, минимум из депозита придется заплатить 165 долларов США: за тест, транспорт, проживание и питание. Если болезнь ни у кого из пассажиров не подтвердиться, остальные деньги туристы получат обратно.