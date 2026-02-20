Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Япония заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма

    Туризм
    • 20 февраля, 2026
    • 19:04
    Япония заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма

    Посол Японии в Баку Кацуя Ватанабэ заявил о намерении Токио развивать сотрудничество с Азербайджаном в туристической сфере.

    Как передает Report, об этом посол заявил журналистам перед началом официального приема, посвященного государственному празднику Японии - дню рождения японского императора Нарухито.

    "Мы хотели бы развивать сотрудничество с Азербайджаном в туристической сфере. Азербайджан обладает большим туристическим потенциалом, и организация прямых авиарейсов между странами станет важным шагом для развития туризма", - отметил он.

    Япония Азербайджан Кацуя Ватанабэ туризм прямые авиарейсы
    Japan interested in expanding tourism cooperation with Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    19:31

    Кацуя Ватанабэ: Япония приветствует прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    19:30

    Посол Японии подчеркнул роль Азербайджана как ключевого партнера и гаранта энергобезопасности

    Внешняя политика
    19:30

    Посол: Японские компании участвуют в подготовке Генплана по энергетике на освобожденных территориях

    Внешняя политика
    19:07

    Зеленский: Новый раунд переговоров Украины, США и РФ может состояться в феврале

    Другие страны
    19:04

    Япония заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма

    Туризм
    18:53

    Белый дом поделился фотографией рукопожатия Ильхама Алиева и Пашиняна на Совете мира

    Внешняя политика
    18:30

    На WUF13 в Баку откроют "тихие комнаты" для участников с сенсорными особенностями

    Инфраструктура
    18:27

    США ввели визовые ограничения против трех чиновников Чили

    Другие страны
    18:22
    Фото

    Азербайджан отправил Украине очередную партию гумпомощи

    Внешняя политика
    Лента новостей