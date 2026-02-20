Япония заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма
Туризм
- 20 февраля, 2026
- 19:04
Посол Японии в Баку Кацуя Ватанабэ заявил о намерении Токио развивать сотрудничество с Азербайджаном в туристической сфере.
Как передает Report, об этом посол заявил журналистам перед началом официального приема, посвященного государственному празднику Японии - дню рождения японского императора Нарухито.
"Мы хотели бы развивать сотрудничество с Азербайджаном в туристической сфере. Азербайджан обладает большим туристическим потенциалом, и организация прямых авиарейсов между странами станет важным шагом для развития туризма", - отметил он.
