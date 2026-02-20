Vatanabe: Yaponiya ilə Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərin açılması turizm üçün faydalı olar
Turizm
- 20 fevral, 2026
- 19:22
Yaponiya turizm sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Katsuya Vatanabe jurnalistlərə açıqlayıb.
"Azərbaycan çox gözəl ölkədir, düşnürəm ki, Yaponiya ilə birbaşa aviareys təşkil olunarsa, turizm üçün faydalı olar", - səfir bildirib.
