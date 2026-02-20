İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Vatanabe: Yaponiya ilə Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərin açılması turizm üçün faydalı olar

    Turizm
    • 20 fevral, 2026
    • 19:22
    Vatanabe: Yaponiya ilə Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərin açılması turizm üçün faydalı olar

    Yaponiya turizm sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Katsuya Vatanabe jurnalistlərə açıqlayıb.

    "Azərbaycan çox gözəl ölkədir, düşnürəm ki, Yaponiya ilə birbaşa aviareys təşkil olunarsa, turizm üçün faydalı olar", - səfir bildirib.

    Katsuya Vatanabe turizm Yaponiya-Azərbaycan
    Япония заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма
    Japan interested in expanding tourism cooperation with Azerbaijan

