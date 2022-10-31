О нас

В сентябре Стамбул из Азербайджана посетили более 30 тысяч человек

В сентябре Стамбул из Азербайджана посетили более 30 тысяч человек В сентябре этого года Стамбул (Турция) из Азербайджана посетили 31 140 человек.
Туризм
31 октября 2022 г. 10:29
В сентябре Стамбул из Азербайджана посетили более 30 тысяч человек

В сентябре этого года Стамбул (Турция) из Азербайджана посетили 31 140 человек.

Как передает Report, об этом сообщает местное управление культуры и туризма.

Это составляет примерно 2% туристов, посетивших Стамбул в течение месяца. В прошлом месяце Стамбул посетили в общем 1,607 миллиона туристов. Это на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Стамбул посетило больше всего туристов из России (170 230). За ними следуют граждане Германии (114 439), Ирана (110 539), США (77 039) и Великобритании (58 028).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Istanbul visited by over 31,000 travelers from Azerbaijan in September
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan İstanbula sentyabrda 31 min nəfər səyahət edib

Экслюзивные новости

Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi