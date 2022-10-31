В сентябре Стамбул из Азербайджана посетили более 30 тысяч человек

В сентябре этого года Стамбул (Турция) из Азербайджана посетили 31 140 человек.

В сентябре этого года Стамбул (Турция) из Азербайджана посетили 31 140 человек.

Как передает Report, об этом сообщает местное управление культуры и туризма.

Это составляет примерно 2% туристов, посетивших Стамбул в течение месяца. В прошлом месяце Стамбул посетили в общем 1,607 миллиона туристов. Это на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Стамбул посетило больше всего туристов из России (170 230). За ними следуют граждане Германии (114 439), Ирана (110 539), США (77 039) и Великобритании (58 028).