    В селе Сым Астаринского района развивают агротуризм

    Туризм
    • 03 октября, 2025
    • 13:39
    В селе Сым Астаринского района развивают агротуризм

    В селе Сым Астаринского района предусмотрено развитие агротуризма и пчеловодческого хозяйства.

    Как сообщает корреспондент Report из Астары, что об этом сказал начальник отдела Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов в рамках медиатура, проведенного при организации Государственного агентства по туризму.

    По его словам, данные проекты служат интеграции села в туризм и развитию туристической инфраструктуры: "Эти инициативы реализуются при поддержке Государственного агентства по туризму и направлены на расширение туристического потенциала села".

    Джавадов отметил, что в рамках проектов, осуществляемых в сотрудничестве агентства с соответствующими государственными структурами с целью увеличения занятости в сельской местности, сельские дома, предоставляющие услуги размещения, были обеспечены соответствующим оборудованием, организованы тренинги для местных жителей по размещению, агротуризму и экскурсионному делу, подготовлены местные гиды.

    Astaranın Sım kəndində aqroturizm və arıçılıq inkişaf etdiriləcək
    Agrotourism development underway in Sym village of Astara district

