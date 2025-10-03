В селе Сым Астаринского района развивают агротуризм

В селе Сым Астаринского района предусмотрено развитие агротуризма и пчеловодческого хозяйства.

Как сообщает корреспондент Report из Астары, что об этом сказал начальник отдела Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов в рамках медиатура, проведенного при организации Государственного агентства по туризму.

По его словам, данные проекты служат интеграции села в туризм и развитию туристической инфраструктуры: "Эти инициативы реализуются при поддержке Государственного агентства по туризму и направлены на расширение туристического потенциала села".

Джавадов отметил, что в рамках проектов, осуществляемых в сотрудничестве агентства с соответствующими государственными структурами с целью увеличения занятости в сельской местности, сельские дома, предоставляющие услуги размещения, были обеспечены соответствующим оборудованием, организованы тренинги для местных жителей по размещению, агротуризму и экскурсионному делу, подготовлены местные гиды.