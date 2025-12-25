Министр нефти Ирана объявил о росте цены на высококачественный бензин
В регионе
- 25 декабря, 2025
- 22:05
В Иране цена на бензин повышенного качества, продажа которого была запущена в пилотном режиме, повышена до 800 тыс. риалов за литр, что составляет примерно 1 манат.
Как сообщает Report, об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад.
По его словам, 25 декабря был дан старт пилотному проекту по продаже бензина повышенного качества. При этом рост цен вызвал неоднозначную реакцию среди потребителей.
Министр отметил, что пилотный проект направлен на изучение потребительского спроса и реакции рынка на повышение цен. "По меньшей мере 17 компаний уже получили разрешение на импорт данного вида бензина, однако их выход на рынок будет зависеть от результатов пилотного этапа и реакции потребителей на окончательную цену", - подчеркнул Пакнежад.
