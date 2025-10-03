İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Astaranın Sım kəndində aqroturizm və arıçılıq inkişaf etdiriləcək

    Turizm
    • 03 oktyabr, 2025
    • 13:14
    Astaranın Sım kəndində aqroturizm və arıçılıq inkişaf etdiriləcək

    Astaranın Sım kəndində aqroturizm və ənənəvi arıçılıq təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi, həmçinin nümunəvi arıçılıq təsərrüfatının yaradılması nəzərdə tutulur.

    "Report"un Astaraya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Dövlət Turizm Agentliyinin (DTA) şöbə müdiri Elgün Cavadov mediatur çərçivəsində bildirib. Tədbir Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Astaranın Sım kəndində keçirilib.

    E. Cavadovun sözlərinə görə, layihələr kəndin turizmə inteqrasiya olunmasına və Sım kəndində turizm infrastrukturunun, eləcə də icma iştirakçılığının inkişafına xidmət edir: "Bu təşəbbüslər Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir və kəndin turizm potensialını genişləndirməyə yönəlib".

    O qeyd edib ki, kənd yerlərində məşğulluğun artırılması məqsədilə DTA ilə müvafiq dövlət qurumlarının əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən layihələrdə qonaqlama xidməti göstərən kənd evləri müvafiq avadanlıqlarla təmin olunub, yerli sakinlər üçün qonaqlama, aqroturizm və bələdçilik üzrə təlimlər təşkil edilib və yerli bələdçilər hazırlanıb.

    Həmçinin, kənddə aqroturizmin inkişaf etdirilməsi və təşviqi məqsədilə həyata keçirilən layihələr haqqında məlumat verilib.

    Dövlət Turizm Agentliyi Elgün Cavadov

    Son xəbərlər

    13:28

    AAYDA: Laza kəndinin yolu lil və palçıqdan təmizlənib

    İnfrastruktur
    13:21

    Tokayev: Qazaxıstan "OPEC+"un neft hasilatını artırmaq qərarını dəstəkləyir

    Energetika
    13:18

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının departament rəhbəri işdən çıxıb

    Maliyyə
    13:14

    Astaranın Sım kəndində aqroturizm və arıçılıq inkişaf etdiriləcək

    Turizm
    13:13
    Foto

    SOCAR "Uniper"lə 2025–2026-cı illər üzrə Əməkdaşlıq Proqramı imzalayıb

    Energetika
    13:11
    Foto

    "KazMunayQaz" və "Özbəkneftqaz" SOCAR və "Tatneft"lə imzalanmış memorandumun icrasını müzakirə edib

    Energetika
    13:08

    Azərbaycan gimnastı: "III MDB Oyunlarında bayrağımızı yüksəltdiyim üçün çox sevincliyəm"

    Fərdi
    13:05

    Hindistan vətəndaşları İrəvanda dava salıblar, iki nəfərin vəziyyəti ağırdır

    Region
    13:04

    "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" PUA istehsalına başlayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti