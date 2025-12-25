Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    • 25 декабря, 2025
    • 21:49
    Датский депутат ответил Трампу угрозой купить несколько штатов

    Глава комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию пригрозил "прикупить несколько штатов".

    Как передает Reportl, cоответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

    "Не то что бы мы были довольными, но у Дании приличный экономический рост. Мы и сами сможем прикупить несколько штатов", - написал Ярлов, комментируя экономический рост страны в 2025 году.

