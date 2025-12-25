Датский депутат ответил Трампу угрозой "купить несколько штатов"
Другие страны
- 25 декабря, 2025
- 21:49
Глава комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию пригрозил "прикупить несколько штатов".
Как передает Reportl, cоответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.
"Не то что бы мы были довольными, но у Дании приличный экономический рост. Мы и сами сможем прикупить несколько штатов", - написал Ярлов, комментируя экономический рост страны в 2025 году.
Последние новости
22:05
Министр нефти Ирана объявил о росте цены на высококачественный бензинВ регионе
21:49
Датский депутат ответил Трампу угрозой "купить несколько штатов"Другие страны
21:32
Фото
В Турции при столкновении двух автомобилей пострадали семь человекВ регионе
21:17
Экс-министра обороны Грузии задержали за организацию штурма президентского дворцаВ регионе
21:08
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6Другие страны
20:50
Фото
На суде над гражданами Армении обвиняемые выступили с последним словом - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
20:32
Зеленский: Умеров сегодня проведет переговоры с Уиткоффом и КушнеромДругие страны
20:13
Кобахидзе: USAID финансировал проекты, противоречащие интересам ГрузииВ регионе
19:58