Датский депутат ответил Трампу угрозой "купить несколько штатов"

Глава комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию пригрозил "прикупить несколько штатов".

Как передает Reportl, cоответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

"Не то что бы мы были довольными, но у Дании приличный экономический рост. Мы и сами сможем прикупить несколько штатов", - написал Ярлов, комментируя экономический рост страны в 2025 году.