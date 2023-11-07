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В Китае был представлен туристический потенциал Азербайджана

В Китае был представлен туристический потенциал Азербайджана Государственное агентство по туризму планирует внедрить концепцию China Ready для привлечения китайских туристов.
Туризм
7 ноября 2023 г. 14:36
В Китае был представлен туристический потенциал Азербайджана

Государственное агентство по туризму планирует внедрить концепцию China Ready для привлечения китайских туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, об этом на презентации в Шанхае, посвященной туристическому потенциалу Азербайджана, сказал председатель агентства Фуад Нагиев.

Он отметил, что Китай является одним из основных туристических рынков для Азербайджана, и агентство по туризму намерено расширить свою деятельность для привлечения еще большего числа туристов из Китая.

Мероприятие, организованное Бюро по туризму Азербайджана, прошло с участием официальных лиц и представителей туристической индустрии обеих стран.

На презентации представители АО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Руслан Абдуллаев и Ринат Азизов предоставили информацию о деятельности национального авиаперевозчика. Представители компании отметили, что в декабре будут открыты прямые регулярные рейсы Баку-Пекин-Баку, а в ближайшие годы – прямые рейсы еще в несколько городов Китая.

Отметим, что проект China Ready является частью программы, направленной на то, чтобы увеличить приток туристов из Китая в Азербайджан. Программа предназначена для обеспечения готовности туристической индустрии нашей страны приветствовать и обслуживать китайских гостей.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s tourism potential presented in China 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm potensialı Çində təqdim edilib

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