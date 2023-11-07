В Китае был представлен туристический потенциал Азербайджана

Государственное агентство по туризму планирует внедрить концепцию China Ready для привлечения китайских туристов.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, об этом на презентации в Шанхае, посвященной туристическому потенциалу Азербайджана, сказал председатель агентства Фуад Нагиев.
Он отметил, что Китай является одним из основных туристических рынков для Азербайджана, и агентство по туризму намерено расширить свою деятельность для привлечения еще большего числа туристов из Китая.
Мероприятие, организованное Бюро по туризму Азербайджана, прошло с участием официальных лиц и представителей туристической индустрии обеих стран.
На презентации представители АО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Руслан Абдуллаев и Ринат Азизов предоставили информацию о деятельности национального авиаперевозчика. Представители компании отметили, что в декабре будут открыты прямые регулярные рейсы Баку-Пекин-Баку, а в ближайшие годы – прямые рейсы еще в несколько городов Китая.
Отметим, что проект China Ready является частью программы, направленной на то, чтобы увеличить приток туристов из Китая в Азербайджан. Программа предназначена для обеспечения готовности туристической индустрии нашей страны приветствовать и обслуживать китайских гостей.