В Китае был представлен туристический потенциал Азербайджана

Государственное агентство по туризму планирует внедрить концепцию China Ready для привлечения китайских туристов.

Государственное агентство по туризму планирует внедрить концепцию China Ready для привлечения китайских туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, об этом на презентации в Шанхае, посвященной туристическому потенциалу Азербайджана, сказал председатель агентства Фуад Нагиев.

Он отметил, что Китай является одним из основных туристических рынков для Азербайджана, и агентство по туризму намерено расширить свою деятельность для привлечения еще большего числа туристов из Китая.

Мероприятие, организованное Бюро по туризму Азербайджана, прошло с участием официальных лиц и представителей туристической индустрии обеих стран.

На презентации представители АО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Руслан Абдуллаев и Ринат Азизов предоставили информацию о деятельности национального авиаперевозчика. Представители компании отметили, что в декабре будут открыты прямые регулярные рейсы Баку-Пекин-Баку, а в ближайшие годы – прямые рейсы еще в несколько городов Китая.

Отметим, что проект China Ready является частью программы, направленной на то, чтобы увеличить приток туристов из Китая в Азербайджан. Программа предназначена для обеспечения готовности туристической индустрии нашей страны приветствовать и обслуживать китайских гостей.