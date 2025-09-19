Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Казахстане представлены возможности люксового туризма Азербайджана

    Туризм
    • 19 сентября, 2025
    • 17:31
    В Казахстане представлены возможности люксового туризма Азербайджана

    Бюро по туризму Азербайджана представлено на мероприятии Luxury Travel Mart (LTM), которое проходило в городах Астана и Алматы (Казахстан) с 17 по 19 сентября.

    Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, во время B2B встреч в рамках мероприятия были проведены переговоры с более чем 30 туристическими компаниями и туроператорами Казахстана и Узбекистана, обсуждены возможности сотрудничества и представлен потенциал люксового туризма страны.

    За январь-август этого года Азербайджан посетили 69 332 иностранных гражданина из Казахстана и 37 718 из Узбекистана, что соответственно на 19% и 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Прямые авиарейсы "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), Air Astana, FlyArystan и Uzbekistan Airways между Баку и городами Алматы, Астана и Ташкент способствуют увеличению числа взаимных посетителей и развитию туристических связей между странами.

