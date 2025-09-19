İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Qazaxıstanda Azərbaycanın lüks turizm imkanları nümayiş olunub

    Turizm
    • 19 sentyabr, 2025
    • 17:13
    Qazaxıstanda Azərbaycanın lüks turizm imkanları nümayiş olunub

    Dövlət Turizm Agentliyinin Azərbaycan Turizm Bürosu 17-19 sentyabrda Qazaxıstanın Astana və Almatı şəhərlərində keçirilmiş "Luxury Travel Mart" (LTM) tədbirində təmsil olunub.

    "Report" agentliyə istinadən xəbər verir ki, tədbir zamanı keçirilən B2B görüşlərində Qazaxıstan və Özbəkistanın 30-dan çox turizm şirkəti və turoperatoru ilə görüşlər keçirilərək əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub, ölkənin lüks turizm potensialı təqdim edilib.

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycana Qazaxıstandan 69 332, Özbəkistandan 37 718 xarici vətəndaş səfər edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 19 % və 28 % çoxdur.

    "Azərbaycan Hava Yolları" (AZAL), "Air Astana", "FlyArystan" və "Uzbekistan Airways"in Bakı ilə Almatı, Astana və Daşkənd şəhərləri arasında birbaşa aviareyslər qarşılıqlı ziyarətçi sayının artmasına və ölkələrarası turizm əlaqələrinə töhfə verir.

    Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycan Turizm Bürosu Luxury Travel Mart
    Foto
    В Казахстане представлены возможности люксового туризма Азербайджана

    Son xəbərlər

    17:31

    Fərid Əhmədov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    17:30

    Aİ Ermənistana 200 milyon avrodan çox vəsait ayıracaq

    Region
    17:29

    "İctimai nəqliyyat" Məqsədli Büdcə Fondu yaradılır

    Maliyyə
    17:29

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın yəhudi icmasını təbrik edib

    Daxili siyasət
    17:28

    Azərbaycanda dövlət büdcəsinə dəymiş ziyanın bərpasının izlənməsi mexanizmi yaradılacaq

    Maliyyə
    17:25

    Azərbaycanda dövlət borcunun idarə edilməsinə dair yeni strategiya hazırlanır

    Maliyyə
    17:25
    Foto

    Stend atıcılığı üzrə Bakı çempionatının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:17

    Maliyyə Nazirliyi 8 ayda 167 milyon manat artıq və əsassız ödəniş aşkar edib

    Maliyyə
    17:14
    Foto

    "SOCAR Könüllüləri"nin Məzun Günü və müsabiqəsi keçirilib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti