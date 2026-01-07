Azərbaycan millisi iki yoxlama görüşü keçirəcək
Futbol
- 07 yanvar, 2026
- 14:37
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi iki yoxlama görüşü keçirəcək.
"Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda yanvarın 11-dən 17-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.
Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təşkil olunacaq hazırlıq çərçivəsində U-21 iki yoxlama oyununda qüvvəsini sınayacaq.
Yanvarın 16-da "Səbail", 17-də isə "Şamaxı" ilə qarşılaşmalar planlaşdırılıb.
Toplanış üçün heyətə 24 futbolçu dəvət olunub.
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Səlim Həşimov
|Şamaxı
|2
|Rəvan Mirzəmmədov
|Sabah
|3
|Sadiq Məmmədzadə
|Difai
|4
|Emin Rüstəmov
|Səbail
|5
|Elgün Dünyamaliyev
|Cəbrayıl
|6
|Raul Məmmədov
|Kəpəz
|7
|Tuncay Yusifli
|İmişli
|8
|Səttar Tahirzadə
|Marcet (İspaniya)
|9
|Bilal İsmayılov
|Şamaxı
|10
|Rüfət Tahirov
|Difai
|11
|Hacıəli Şirəliyev
|Difai
|12
|Okan Təhmazlı
|Zaqatala
|13
|Elcan Əbilov
|Kəpəz
|14
|Cəfər Muxtarov
|Sabah
|15
|Elyas Bağci
|Hertha BSC (Almaniya)
|16
|Raul Süleymanov
|Hertha BSC (Almaniya)
|17
|Emil Süleymanov
|Şamaxı
|18
|Qurban Səfərov
|Mingəçevir
|19
|Xəyyam Məmmədli
|Baku Sporting
|20
|Həsən Nərəzli
|Ankaragücü (Türkiyə)
|21
|Elmar Məmmədov
|MOİK
|22
|Nihat Mehrəliyev
|Şamaxı
|23
|Şaxmar Aşurov
|Kəpəz
|24
|Davud Mənsumov
|Şamaxı
