    Azərbaycan millisi iki yoxlama görüşü keçirəcək

    Futbol
    • 07 yanvar, 2026
    • 14:37
    Azərbaycan millisi iki yoxlama görüşü keçirəcək

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi iki yoxlama görüşü keçirəcək.

    "Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda yanvarın 11-dən 17-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.

    Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təşkil olunacaq hazırlıq çərçivəsində U-21 iki yoxlama oyununda qüvvəsini sınayacaq.

    Yanvarın 16-da "Səbail", 17-də isə "Şamaxı" ilə qarşılaşmalar planlaşdırılıb.

    Toplanış üçün heyətə 24 futbolçu dəvət olunub.

    Nr. Adı / Soyadı Klub
    1 Səlim Həşimov Şamaxı
    2 Rəvan Mirzəmmədov Sabah
    3 Sadiq Məmmədzadə Difai
    4 Emin Rüstəmov Səbail
    5 Elgün Dünyamaliyev Cəbrayıl
    6 Raul Məmmədov Kəpəz
    7 Tuncay Yusifli İmişli
    8 Səttar Tahirzadə Marcet (İspaniya)
    9 Bilal İsmayılov Şamaxı
    10 Rüfət Tahirov Difai
    11 Hacıəli Şirəliyev Difai
    12 Okan Təhmazlı Zaqatala
    13 Elcan Əbilov Kəpəz
    14 Cəfər Muxtarov Sabah
    15 Elyas Bağci Hertha BSC (Almaniya)
    16 Raul Süleymanov Hertha BSC (Almaniya)
    17 Emil Süleymanov Şamaxı
    18 Qurban Səfərov Mingəçevir
    19 Xəyyam Məmmədli Baku Sporting
    20 Həsən Nərəzli Ankaragücü (Türkiyə)
    21 Elmar Məmmədov MOİK
    22 Nihat Mehrəliyev Şamaxı
    23 Şaxmar Aşurov Kəpəz
    24 Davud Mənsumov Şamaxı
