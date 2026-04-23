    В Казахстане представлены туристические возможности Азербайджана

    Туризм
    • 23 апреля, 2026
    • 17:45
    В Казахстане представлены туристические возможности Азербайджана

    Бюро по туризму Азербайджана принимает участие в выставке Kazakhstan International Tourism Fair 2026 (KITF), проходящей в Алматы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

    Согласно информации, на выставке, где представлены 10 местных представителей туристической отрасли, включая ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), Азербайджан представлен как привлекательное туристическое направление.

    Участникам предоставляется информация о существующих возможностях в сфере культурного, оздоровительного и делового туризма (MICE), приключенческого и активного отдыха.

    В рамках мероприятия также была проведена презентация дестинации для 40 представителей туристической отрасли Казахстана.

    По данным Бюро, Азербайджан в январе-марте текущего года посетили 19 762 граждан Казахстана (+ 8,3% к показателю I квартала 2025 года).

    Azərbaycanın turizm imkanları Qazaxıstanda sərgi çərçivəsində nümayiş olunur

    Последние новости

    21:39

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

    Происшествия
    21:35

    Арагчи встретится в Москве с Путиным

    В регионе
    21:13

    "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    21:02

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Происшествия
    20:58

    Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026

    Армия
    20:45

    Трамп представил детали переговоров с Ираном

    Другие страны
    20:37

    Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии

    Спорт
    20:23

    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:14
    Фото

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей