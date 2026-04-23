В Казахстане представлены туристические возможности Азербайджана

Бюро по туризму Азербайджана принимает участие в выставке Kazakhstan International Tourism Fair 2026 (KITF), проходящей в Алматы.

Согласно информации, на выставке, где представлены 10 местных представителей туристической отрасли, включая ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), Азербайджан представлен как привлекательное туристическое направление.

Участникам предоставляется информация о существующих возможностях в сфере культурного, оздоровительного и делового туризма (MICE), приключенческого и активного отдыха.

В рамках мероприятия также была проведена презентация дестинации для 40 представителей туристической отрасли Казахстана.

По данным Бюро, Азербайджан в январе-марте текущего года посетили 19 762 граждан Казахстана (+ 8,3% к показателю I квартала 2025 года).