    Azərbaycanın turizm imkanları Qazaxıstanda sərgi çərçivəsində nümayiş olunur

    Turizm
    • 23 aprel, 2026
    • 17:31
    Azərbaycanın turizm imkanları Qazaxıstanda sərgi çərçivəsində nümayiş olunur

    Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosu Almatı şəhərində keçirilən "Kazakhstan International Tourism Fair 2026" (KITF) sərgisində iştirak edir.

    "Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) daxil olmaqla 10 yerli turizm sənayesi nümayəndəsinin təmsil olunduğu sərgidə Azərbaycan ilboyu cəlbedici turizm istiqaməti kimi təqdim edilir.

    İştirakçılara mədəni turizm, macəra və aktiv istirahət, sağlamlıq turizmi, eləcə də işgüzar tədbirlər (MICE) sahəsində mövcud imkanlar barədə ətraflı məlumat təqdim olunur.

    Səfər çərçivəsində, həmçinin Qazaxıstanın 40 turizm sənayesi nümayəndəsi üçün destinasiya təqdimatı keçirilib.

    Tədbir 20-dən çox turizm şirkəti və turoperatorunun iştirak etdiyi, potensial əməkdaşlıq imkanlarının müzakirə olunduğu işgüzar şam yeməyi ilə yekunlaşıb.

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Qazaxıstandan Azərbaycana səfər edənlərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,3 % artaraq 19 762 nəfər təşkil edib.

    Azərbaycanın turizm imkanları Qazaxıstanda sərgi çərçivəsində nümayiş olunur
    Azərbaycanın turizm imkanları Qazaxıstanda sərgi çərçivəsində nümayiş olunur
    Azərbaycanın turizm imkanları Qazaxıstanda sərgi çərçivəsində nümayiş olunur
    Azərbaycanın turizm imkanları Qazaxıstanda sərgi çərçivəsində nümayiş olunur
    Azərbaycanın turizm imkanları Qazaxıstanda sərgi çərçivəsində nümayiş olunur
    Azərbaycan Qazaxıstan Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycan Turizm Bürosu Turist axını
    В Казахстане представлены туристические возможности Азербайджана

    Son xəbərlər

    21:34

    Xəzər dənizində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Hadisə
    21:32

    Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublar

    Fərdi
    21:26

    Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:03

    Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:52

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblər

    Hərbi
    20:46

    Tramp: ABŞ Ukraynadakı münaqişəni dayandırmaq üçün işləri davam etdirir

    Digər ölkələr
    20:32

    Kürün İmişlidən keçən hissəsində su artımı stabilləşib

    Hadisə
    20:18

    Abbas Əraqçi Moskvada Putinlə görüşəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti