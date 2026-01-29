Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Испании представлены гастротуристические возможности Азербайджана

    Туризм
    • 29 января, 2026
    • 10:40
    В Испании представлены гастротуристические возможности Азербайджана

    В столице Испании Мадриде 26–28 января в рамках международного гастрономического конгресса Madrid Fusion 2026 были представлены гастротуристические возможности Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, страна была представлена национальным гастрономическим стендом.

    На стенде демонстрировались образцы национальной кухни, включая продукты, входящие в список Slow Food "Ковчег вкусов", национальные кондитерские изделия и сухофрукты. Для гостей были организованы мастер-классы, дегустации и показ видеороликов, посвященных гастротуризму Азербайджана.

    Азербайджанский стенд посетили посол Азербайджана в Испании, постоянный представитель при ООН по туризму Рамиз Гасанов, а также директор фонда elBulli, шеф-повар с тремя звездами Michelin Ферран Адриа.

    В рамках конгресса состоялись встречи с представителями международных гастрономических организаций, в ходе которых обсуждались вопросы продвижения азербайджанской кухни и кулинарного наследия на международных платформах.

    Азербайджан Испания туризм выставка FITUR Государственное агентство по туризму Азербайджана
    Фото
    İspaniyada Azərbaycanın qastroturizm imkanları tanıdılıb
    Фото
    Azerbaijan's gastrotourism potential showcased in Spain

    Последние новости

    11:58

    Стармер назвал переговоры с Си Цзиньпином конструктивными и результативными

    Другие страны
    11:57

    В Азербайджане выданы электронные выписки по 60,9 тыс. объектам недвижимости

    Инфраструктура
    11:55

    На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

    Происшествия
    11:46

    Пакистан и Иран обсудили обстановку на Ближнем Востоке

    В регионе
    11:45

    В Кемеровской области РФ умерли 9 пациентов психоневрологического интерната

    В регионе
    11:43

    ЕС и Азербайджан подготовят ТЭО проекта по ж/д Нахчывана

    Инфраструктура
    11:38

    Акции "ЛУКОЙЛ" выросли почти на 3,5% на фоне договоренности с Carlyle

    Финансы
    11:37

    AMFA: НБКО нуждаются в более доступных источниках финансирования

    Финансы
    11:26

    В Нахчыване налоговые поступления выросли на 15%

    Финансы
    Лента новостей