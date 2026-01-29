В Испании представлены гастротуристические возможности Азербайджана

В столице Испании Мадриде 26–28 января в рамках международного гастрономического конгресса Madrid Fusion 2026 были представлены гастротуристические возможности Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, страна была представлена национальным гастрономическим стендом.

На стенде демонстрировались образцы национальной кухни, включая продукты, входящие в список Slow Food "Ковчег вкусов", национальные кондитерские изделия и сухофрукты. Для гостей были организованы мастер-классы, дегустации и показ видеороликов, посвященных гастротуризму Азербайджана.

Азербайджанский стенд посетили посол Азербайджана в Испании, постоянный представитель при ООН по туризму Рамиз Гасанов, а также директор фонда elBulli, шеф-повар с тремя звездами Michelin Ферран Адриа.

В рамках конгресса состоялись встречи с представителями международных гастрономических организаций, в ходе которых обсуждались вопросы продвижения азербайджанской кухни и кулинарного наследия на международных платформах.