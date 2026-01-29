İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    İspaniyada Azərbaycanın qastroturizm imkanları tanıdılıb

    Turizm
    • 29 yanvar, 2026
    • 10:10
    İspaniyada Azərbaycanın qastroturizm imkanları tanıdılıb

    Yanvarın 26-28-də İspaniyanın Madrid şəhərində Madrid Qidalar Qovşağı Beynəlxalq Konqresində ("Madrid Fusion 2026") Azərbaycanın qastroturizm imkanları tanıdılıb.

    "Report" Dövlət Turizm Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, tədbirdə ölkəmizin qastroturizm imkanlarının tanıdılması məqsədilə milli qastronomiya stendində milli mətbəx nümunələri, o cümlədən Slou Fud "Dad gəmisi" siyahısına müvafiq biomüxtəliflik nümunələri, milli qənnadı məmulatları və quru meyvələr nümayiş etdirilib və ziyarətçilərə təqdim olunub.

    Milli mətbəx nümunələrinin təqdim olunduğu 2 ustad dərsi təşkil olunub, Azərbaycanın qastroturizm imkanlarını təşviq edən videoçarxlar nümayiş olunub və milli mətbəx nümunələrinin dequstasiyası keçirilib.

    Azərbaycan stendini ölkəmizin İspaniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, BMT Turizm təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi Ramiz Həsənov ziyarət edərək nümayiş etdirilən məhsullarla tanış olub.

    Həmçinin milli qastronomiya stendini "elBulli" fondunun direktoru, 3 ulduz "Michelin" ulduzlu usta aşpaz Ferran Adrian ziyarət edib.

    Konqres çərçivəsində Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müavini Azadə Hüseynova ilə beynəlxalq qastronomik təsnifat olan "La Liste" təşkilatının beynəlxalq direktoru Stefani Kim arasında görüş keçirilib. Görüşdə beynəlxalq restoran təsnifat qurumu kimi "La Liste" ilə əməkdaşlıq, Azərbaycanın qastronomiya məhsullarının beynəlxalq miqyasda tanınması məsələləri müzakirə edilib.

    Bundan əlavə, "Madrid Fusion"un qurucusu, İspaniyada fəaliyyət göstərən "Gastroactitud" rəqəmsal qastronomiya jurnalının təsisçisi Jose Carlos Capel ilə gələcək əməkdaşlıq perspektivləri, Azərbaycanın qastronomiya və kulinariya irsinin "Gastroactitud" və digər beynəlxalq platformalarda təqdimatının təşviqi istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb.

    Qastronomiya üzrə eskpertlər, İspaniya Aşpazlar və Şirniyyatçılar Federasiyası (FACYRE) və İspaniya Qonaqpərvərlik Biznesləri Konfederasiyasının (HOSTELERÍA DE ESPAÑA) nümayəndələri ilə görüşlərdə bir sıra məsələlər, o cümlədən müvafiq təşkilatlarla əməkdaşlıq, Azərbaycana məxsus məhsullar, Abşeron zəfəranının unikallığı, zəfəran yığımı marşrutlarının yaradılması təklifləri və digər mövzular müzakirə edilib.

    Beynəlxalq qastronomiya üzrə nüfuzlu tədbirlərdən biri kimi "Madrid Fusion" hər il keçirilərək dünyanın müxtəlif ölkələrindən qida brendləri, turizm şirkətləri, dövlət qurumları, "Michelin" ulduzlu aşpazlar, restoran sahibləri, tədqiqatçılar və media nümayəndələrini bir araya gətirən strateji əməkdaşlıq və tanıtım platforması kimi çıxış edir.

    Azərbaycan mətbəxi İspaniya Qastroturizm təbliğatı Azərbaycan Turizm Bürosu
    Foto
    В Испании представлены гастротуристические возможности Азербайджана
    Foto
    Azerbaijan's gastrotourism potential showcased in Spain

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti