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В Индонезии вводят новый тест на COVID-19 для путешественников

В Индонезии вводят новый тест на COVID-19 для путешественников Весь процесс тестирования занимает три минуты
Туризм
30 марта 2021 г. 15:52
В Индонезии вводят новый тест на COVID-19 для путешественников

В Индонезии с 1 апреля для внутренних путешествий вводится новый вариант проверки пассажиров: это дыхательный тест GeNose, разработанный университетом Гаджа Мада (Universitas Gadjah Mada). Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Он действует по принципу алкотестера и с точностью не менее 93 процентов показывает наличие коронавируса в выдыхаемом человеком воздухе.

По сообщению разработчиков, анализ способен обнаруживать вирус в организме человека спустя 48 часов после заражения. Весь процесс тестирования занимает три минуты.

Чтобы повысить точность результатов, в течение 30 минут перед исследованием GeNose пассажирам не рекомендуется курить, есть и пить (можно только простую воду). Во время прохождения теста испытуемые должны быть в масках, как того требуют антиковидные протоколы.

Цена теста около двух долларов США. По заявлению правительства Индонезии, с апреля путешественники смогут выбрать его для посадки в самолет или на паром при путешествии на острова Бали и Ява, а также при перелете в другие регионы страны, междугородних или морских поездках. Возможность предъявления для посадки на рейс тестов ПЦР или на антигены также сохраняется.

По оценке властей Бали, новый экспресс-тест в силу его бюджетности привлечет на остров больше внутренних туристов, а также будет популярен у иностранцев, которые полетят на остров, например, из Джакарты. Также исследование будет доступно для путешественников, которые с Бали отправятся в поездку в другие регионы страны.

Для международных перелетов индонезийскую новинку пока использовать нельзя. В перспективе, если откроются туристические коридоры между Бали и другими странами, результаты теста могут по согласованию приниматься и иностранными перевозчиками.

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Версия на английском языке Indonesia introduces new COVID test for travelers

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