В этом году в Ираке пройдут выставки в различных областях

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские предприниматели приглашены на предстоящие в этом году в Ираке выставки в различных сферах.

Как сообщили Report из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций ("Azpromo"), 24-26 января состоится выставка иракской продукции.

15-20 февраля пройдет компьютерная выставка и выставка связи "GTX-1".

На 12-14 сентября запланирована продовольственная выставка.

Желающие участвовать в указанных мероприятиях местные предприниматели для подробной информации могут обратиться в "Azpromo".