В Бодруме ввели закон о тишине

Мэр Бодрума Ахмет Арас подписал распоряжение о зонировании районов муниципалитета на "тихие" и "развлекательные", чтобы обеспечить комфортный отдых в ночные часы тем, кто хочет поспать, и тем, кто жаждет повеселиться.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает АТОР.

Подобная мера призвана регулировать музыкальную активность местных баров, клубов и дискотек. В прошлом году власти курорта получили более 1 500 жалоб от туристов в связи с громкой музыкой в развлекательных заведениях, которая мешала отдыху в ночные часы.В "тихой" зоне оказались курортные поселки Гюмюшлюк и Битез. В 2020 году бары и клубы в в этих районах Бодрума должны выключить громкую трансляцию музыки после 23:59. После полуночи они могут продолжать музыкальные сеты только в закрытых и звукоизолированных местах.

Заведения, которые окажутся в "зоне развлечений", смогут проигрывать музыку до четырех часов ночи. К этой локации отнесены улицы баров в центре Бодрума и в поселке Гюмбет. Сейчас владельцы заведений готовятся сформировать "закрытую зону", что позволит им продлить трансляцию до пяти часов утра.