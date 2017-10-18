В Баку состоялся Caspian Energy Tourism Forum

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Баку прошла специальная сессия Caspian Energy Tourism Forum, организованная Caspian European Club и Caspian American Club, с участием заместителя министра культуры и туризма Азербайджана Назима Самедова.

Как сообщает Report, на форуме обсуждались ключевые вопросы и проблемы туристического сектора.

Выступивший на бизнес-форуме Назим Самедов рассказал участникам о мерах, предпринимаемых в направлении дальнейшего развития туристического сектора страны, о планах и перспективах. Замминистра также подчеркнул значимость проведения Baku Shopping Festival, отметив, что общий бюджет, потраченный на проведение фестиваля, не превышал 1 млн манатов, хотя в госбюджете было выделено 5,6 млн манатов.

Он подчеркнул, что на основе Стратегической дорожной карты планируется создать систему качества национального туризма для повышения удовлетворенности туристов: "В этой связи продолжается работа министерства культуры и туризма по применению системы качества национального туризма".

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев отметил, что компания Caspian Energy Georgia с сентября представляет интересы Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group на территории Грузии: "В рамках возобновления деятельности Caspian Energy Georgia в марте 2018 года при поддержке правительств Грузии и Азербайджана, а также Caspian European Club состоится 5-й Международный Caspian Energy Forum, на открытии которого планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили".

В ходе бизнес-форума Назиму Самедову был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club и Caspian American Club.

В работе Caspian Energy Tourism Forum приняло участие около 200 бизнесменов из Азербайджана, Казахстана, России, Турции, Ирана, ЕС, а также представители международных организаций и глав дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане. Во второй половине дня состоялся седьмой CEO Lunch Baku.