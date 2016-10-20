В Баку прошла презентация туристического потенциала Украины

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку прошла презентация проекта "Открой Украину - европейское государство с искренним сердцем", сообщает Report.

"Основная цель проведения презентации - это знакомство журналистов и предпринимателей с туристическим потенциалом Украины, с его развитием и достижениями", - заявила координатор проекта Марина Харитон.

Она напомнила, что в следующем году в Украине пройдет очередной международный музыкальный конкурс "Евровидение", и Украина желает видеть на этом мероприятии азербайджанцев.

В свою очередь посол Украины в Баку Александр Мищенко отметил, что уже пять лет как украинское диппредставительство знакомит азербайджанских журналистов с Украиной, организуя пресс-туры в различные уголки страны.

"Сегодня азербайджанцы в Украине и украинцы в Азербайджане чувствуют себя как дома. Самое большое достижение за годы независимости - это атмосфера дружелюбия, создавшаяся между нашими народами", - отметил посол.

По его словам, Украина и Азербайджан имеют огромный потенциал для совместного взаимодействия, в том числе и в сфере туризма.