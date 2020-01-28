В Азербайджане предложен пилотный проект по созданию экопарков

Ассоциация экотуризма Азербайджана (AzETA) выступила с инициативой реализации пилотного проекта по созданию экопарков в Баку и на Абшеронском полуострове.

Об том сообщает Report со ссылкой на AzETA.

Целью проекта является поддержка и содействие процессам диверсификации услуг в туристическом секторе и повышению экологической культуры, а также создание предложений для местных и зарубежных туристов, желающих заняться различными активными видами туризма на открытом воздухе.

Ассоциация привлекла профессиональных специалистов из числа экологов, почвоведов, гидрологов, географов, ботаников, зоологов, климатологов, градостроителей, а также экспертов туристической сферы и они совместно исследуют возможности создания экопарков и изучают подходящие территории для этой деятельности.

По завершении исследований и определения территорий, пригодных для создания экопарков, запланировано обращение в соответствующие структуры и работа по привлечению инвестиций для реализации проекта. На данном этапе Ассоциация изучает экотуристические возможности Абшеронского полуострова, Бинагадинского, Хазарского, Сураханского, Наримановского, Сабаильского, Гарадагского, Ясамальского районов города Баку и, в частности, зелёные участки, заброшенные парки и широкие открытые пространства на их территориях.

В AzETA считают, что с целью обогащения туристических пакетов и повышения их привлекательности, а также способствования узнаваемости Азербайджана как экотуристической дестинации, необходимо также включать в туристические пакеты предложения по туристической деятельности на природе, что приводит к устойчивому развитию индустрии.