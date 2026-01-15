В Азербайджане впервые подготовлена Госпрограмма по развитию туризма - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане впервые подготовлена Государственная программа по развитию туризма, целью которой является устойчивое развитие отрасли и увеличение туристического потока в среднесрочной перспективе до 5–6 млн человек.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Программа охватывает 2026–2030 годы и в настоящее время находится на стадии утверждения. В агентстве отметили, что ранее развитие туристической сферы регулировалось стратегическими дорожными картами, однако столь масштабная и поэтапная государственная программа разрабатывается впервые.

Сообщается, что для достижения поставленных целей в программе сформированы конкретные механизмы реализации и детальный план действий. Среди приоритетных направлений - либерализация использования воздушного пространства, стимулирование расширения международных авиасообщений, а также применение безвизового режима для развития въездного туризма. Важным направлением также обозначено повышение транспортной доступности ключевых туристических центров в регионах.

Для стимулирования туристического потока планируется активное продвижение Азербайджана как гастрономического, оздоровительного, зимнего и экотуристического направления. Программой предусмотрено создание новых пляжей, увеличение инвестиций в туристско-рекреационных зонах, поддержка микро- и малого предпринимательства. Кроме того, намечены меры по совершенствованию системы классификации и учета объектов туристической индустрии, усилению стандартов безопасности и качества, расширению рекламных и SMM-кампаний на целевых туристических рынках.

Государственная программа также включает развитие образовательных программ в сфере туризма, соответствующей инфраструктуры, создание Туристической информационной системы и поддержку научно-исследовательских проектов.