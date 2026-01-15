Azərbaycanda turizmin inkişafına dair ilk Dövlət Proqramı hazırlanıb - EKSKLÜZİV
- 15 yanvar, 2026
- 14:29
Azərbaycanda turizmin inkişafını təmin etmək və orta müddətdə turist axınını 5-6 milyon nəfərə çatdırmaq məqsədilə ilk dəfə "Turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı" hazırlanıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Turizm Agentliyi (DTA) məlumat verib.
"Proqram 2026-2030-cu illəri əhatə edəcək və hazırda təsdiq mərhələsindədir. Əvvəllər turizm sahəsinin inkişafı müvafiq strateji yol xəritələri ilə tənzimlənib, lakin indiyədək belə genişmiqyaslı və mərhələli proqram hazırlanmayıb", - DTA qeyd edir.
Bildirilir ki, Dövlət Proqramında müəyyən edilmiş hədəflərə nail olmaq üçün konkret icra mexanizmləri və fəaliyyət planı formalaşdırılıb. Proqram çərçivəsində hava məkanından istifadənin liberallaşdırılması, beynəlxalq hava əlaqələrinin genişləndirilməsinin təşviqi və gəlmə turizm məqsədilə vizasız rejimin tətbiqi əsas prioritetlər sırasında yer alır. Eyni zamanda regionlarda yerləşən əsas turizm məntəqələrinin nəqliyyat əlçatanlığının artırılması da proqramın mühüm istiqamətlərindən biridir.
Turist axınının stimullaşdırılması məqsədilə proqram çərçivəsində Azərbaycanın qastronomiya, sağlamlıq, qış və ekoturizm destinasiyası kimi tanıdılması planlaşdırılır. Yeni çimərliklərin yaradılması, Turizm və Rekreasiya Zonalarında investisiyaların artırılması və mikro, kiçik sahibkarlıq subyektlərinin dəstəklənməsi də nəzərdə tutulur. Həmçinin sənaye subyektlərinin təsnifat və uçot sisteminin təkmilləşdirilməsi, turizm sahəsində təhlükəsizlik və keyfiyyət standartlarının gücləndirilməsi, regionlarda əsas turizm məntəqələrinin əlçatanlığının artırılması, hədəf turizm bazarlarında təbliğat və sosial media kampaniyalarının genişləndirilməsi proqramın digər vacib istiqamətlərindəndir.
Dövlət Proqramı turizm sahəsinə aid təhsil proqramlarının və müvafiq infrastrukturun inkişafını, Turizm İnformasiya Sisteminin yaradılmasını və tədqiqat layihələrinin dəstəklənməsini də əhatə edir.
2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycana 189 ölkədən 2 milyon 364 min nəfər turist gəlib ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 % azdır. Gələnlərin 24,2 %-i Rusiya, 17,6 %-i Türkiyə, 8,1 %-i İran, 6,4 %-i Hindistan, 4,3 %-i Gürcüstan, 4,2 %-i Səudiyyə Ərəbistanı, 4,1 %-i Qazaxıstan, 3,5 %-i Pakistan, 2,6 %-i Çin, 2,5 %-i İsrail, 2,4 %-i Özbəkistan, 1,6 %-i Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 1,5 %-i Ukrayna, 1,3 %-i Türkmənistan, hər birindən 1,1 % olmaqla Belarus və Böyük Britaniya, 1 %-i Küveyt, 12,5 %-i isə digər ölkələrin vətəndaşları olub. Turistlərin 66,7 %-ini kişilər, 33,3 %-ini isə qadınlar təşkil edib.
Əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən İsraildən gələnlərin sayı 2,3 dəfə, Tacikistandan 1,7 dəfə, İordaniyadan 49,6 %, Çindən 43,1 %, Özbəkistandan 38,6 %, Qırğızıstandan 34,9 %, Yaponiyadan 26,4 %, Qazaxıstandan 20,3 %, Pakistandan 12,5 %, İtaliyadan 11,4 % və Almaniyadan 10,3 % artıb. İl ərzində Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı 4,7 % artaraq 111 min nəfər, Körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 2,8 % azalaraq 380,8 min nəfər, MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 7,8 % azalaraq 804,5 min nəfər, digər ölkələrdən gələnlərin sayı isə 2,5 % artaraq 1 milyon 67,7 min nəfər təşkil edib.
Azərbaycana gələn əcnəbilərin 76 %-i hava, 22,7 %-i dəmir yolu və avtomobil, 1,3 %-i isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.