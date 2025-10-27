Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Азербайджане прошел инфотур для туркомпаний из Китая и Южной Кореи

    Туризм
    • 27 октября, 2025
    • 17:56
    В Азербайджане прошел инфотур для туркомпаний из Китая и Южной Кореи

    Бюро по туризму Азербайджана 20-26 октября организовало ознакомительный тур в Азербайджан для представителей 19 китайских и 5 южнокорейских туристических компаний.

    Как сообщает Report, в ходе визита участники ознакомились с туристическими возможностями Баку, а также Шамахинского, Габалинского, Шекинского и Гахского районов.

    Помимо этого, были организованы встречи B2B между представителями туристической индустрии Азербайджана, Китая и Южной Кореи, обсуждены возможности сотрудничества.

    туризм туроператоры Китай Южная Корея
    Фото
    Çin və Cənubi Koreyanın turizm sənayesi üçün tanışlıq səfəri təşkil edilib

    Последние новости

    18:26

    Израиль против участия турецких миротворцев в операции в Газе

    Другие страны
    18:19

    Президент Сербии посетит Узбекистан 28-31 октября - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:15

    Азербайджан и Турция провели очередные политконсультации на уровне МИД

    Внешняя политика
    18:14

    Бахар Мурадова: Каждый родитель обязан обеспечить ребенку доступ к образованию

    Социальная защита
    18:13
    Фото

    Байрамов обсудил с замглавы МИД Турции сотрудничество и региональные вопросы

    Внешняя политика
    18:06

    Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

    В регионе
    18:06
    Фото

    АЖД и китайский порт Сиань подписали Меморандум о взаимопонимании

    Инфраструктура
    18:05

    Счетная палата выявила в "Азеристиликтеджхизат" неучтенные котельные и активы

    Финансы
    17:57

    Юрий Гусев: Украинские дети навсегда сохранят в памяти доброту азербайджанского народа

    Внешняя политика
    Лента новостей