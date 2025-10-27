В Азербайджане прошел инфотур для туркомпаний из Китая и Южной Кореи
Туризм
- 27 октября, 2025
- 17:56
Бюро по туризму Азербайджана 20-26 октября организовало ознакомительный тур в Азербайджан для представителей 19 китайских и 5 южнокорейских туристических компаний.
Как сообщает Report, в ходе визита участники ознакомились с туристическими возможностями Баку, а также Шамахинского, Габалинского, Шекинского и Гахского районов.
Помимо этого, были организованы встречи B2B между представителями туристической индустрии Азербайджана, Китая и Южной Кореи, обсуждены возможности сотрудничества.
