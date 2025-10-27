İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Çin və Cənubi Koreyanın turizm sənayesi üçün tanışlıq səfəri təşkil edilib

    Turizm
    • 27 oktyabr, 2025
    • 17:32
    Çin və Cənubi Koreyanın turizm sənayesi üçün tanışlıq səfəri təşkil edilib

    Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyindəki Azərbaycan Turizm Bürosu 20-26 oktyabrda Çinin 19 aparıcı turizm şirkətinin, eləcə də Cənubi Koreyanın 5 aparıcı turizm şirkətinin nümayəndələri üçün Azərbaycana tanışlıq səfəri təşkil edib.

    "Report" agentliyə istinadən xəbər verir ki, səfər çərçivəsində iştirakçılar Bakı ilə yanaşı, Şamaxı, Qəbələ, Şəki və Qax bölgələrinin turizm imkanları ilə tanış olublar.

    Səfər müddətində Azərbaycan və Çinin, həmçinin Azərbaycan və Cənubi Koreyanın turizm sənayesi nümayəndələri arasında B2B görüşlər təşkil olunub və əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

    Bu ilin 9 ayında Çindən Azərbaycana ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 51 % çox - 49 mindən çox ziyarətçi, Cənubi Koreyadan isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 % çox - 13 mindən çox ziyarətçi gəlib.

    В Азербайджане прошел инфотур для туркомпаний из Китая и Южной Кореи

