Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    В Азербайджане идет подготовка к открытию крупного реабилитационного центра

    Туризм
    • 15 октября, 2025
    • 11:32
    В Азербайджане идет подготовка к открытию крупного реабилитационного центра

    В Азербайджане в ближайшие дни откроется крупный реабилитационный центр на территории площадью 3 600 кв. метров на базе одной из больниц, подведомственных TƏBİB.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Араз Насиров на II Азербайджанской конференции по оздоровительному туризму в Баку.

    "В этом реабилитационном центре будет применяться множество роботизированных вмешательств", - отметил он.

    Насиров также напомнил о недавнем открытии оздоровительного центра в Шуше.

    "У нас большие планы, связанные с оздоровительным туризмом. Мы рекомендуем государственным и частным учреждениям здравоохранения, а также иностранным организациям, работающим в Азербайджане, использовать зарубежный опыт для развития этой сферы в нашей стране", - добавил он.

    Араз Насиров конференция по оздоровительному туризму TƏBİB реабилитационный центр
    Azərbaycanda böyük reabilitasiya mərkəzinin açılışına hazırlıq gedir
    Azerbaijan preparing to open major rehabilitation center

    Последние новости

    11:39

    Ильхам Алиев направил обращение участникам NUFA3

    Инфраструктура
    11:38

    Гёйдениз Гахраманов: В Азербайджане ожидается приток в сфере оздоровительного туризма

    Туризм
    11:38

    Беларусь заинтересована в увеличении поставок собственной продукции в Азербайджан

    АПК
    11:32

    В Азербайджане идет подготовка к открытию крупного реабилитационного центра

    Туризм
    11:29

    В Армении задержаны шесть священников - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:26

    Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу в Крыму

    В регионе
    11:25

    Вице-премьер Беларуси прибудет в Азербайджан 28 октября - ЭКСКЛЮЗИВ

    Другие
    11:24

    Айдын Керимов: В Шуше началось строительство еще 45 зданий

    Инфраструктура
    11:16

    Беларусь начнет поставки молочных консервов в Азербайджан

    Бизнес
    Лента новостей