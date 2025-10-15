В Азербайджане идет подготовка к открытию крупного реабилитационного центра

В Азербайджане в ближайшие дни откроется крупный реабилитационный центр на территории площадью 3 600 кв. метров на базе одной из больниц, подведомственных TƏBİB.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Араз Насиров на II Азербайджанской конференции по оздоровительному туризму в Баку.

"В этом реабилитационном центре будет применяться множество роботизированных вмешательств", - отметил он.

Насиров также напомнил о недавнем открытии оздоровительного центра в Шуше.

"У нас большие планы, связанные с оздоровительным туризмом. Мы рекомендуем государственным и частным учреждениям здравоохранения, а также иностранным организациям, работающим в Азербайджане, использовать зарубежный опыт для развития этой сферы в нашей стране", - добавил он.