Azərbaycanda böyük reabilitasiya mərkəzinin açılışına hazırlıq gedir
Turizm
15 oktyabr, 2025
- 10:48
Yaxın günlərdə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin balansındakı xəstəxanalardan birində - 3 600 kv. metrlik ərazidə böyük reabilitasiya mərkəzinin açılması planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Birliyin İcraçı direktorunun müavini Araz Nəsirov Bakıda keçirilən II Azərbaycan Sağlamlıq Turizmi Konfransında bildirib.
"Bu, bir çox robotil müdaxilələrin olduğu reabilitasiya mərkəzidir", - deyə o qeyd edib.
A.Nəsirov həmçinin bu yaxınlarda Şuşada sağlamlıq mərkəzinin açılışını xatırladıb.
"Sağlamlıq turizmi ilə bağlı böyük planlarımız var. Dövlət və özəl sektordan, həmçinin xaricdən gəlib Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səhiyyə qurumlarına tövsiyəmiz xaricdən təcrübənin ölkəyə gətirilməsidir", - deyə o əlavə edib.
