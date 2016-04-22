Баку. 22 Апреля. REPORT.AZ/ Российские туроператоры наблюдают значительный рост бронирований туров в ближнее зарубежье, а именно в республики Закавказья - Грузию, Армению и Азербайджан.

Как передает Report, об этом пишут в пятницу "Известия".

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), однако, отмечают, что полноценной замены Турции и Египта для российских туристов пока нет.

"Говорить о том, что Закавказье может заменить курорты Турции или Египта, преждевременно", - сообщил изданию вице-президент АТОР Александр Курносов. По его мнению, причиной этому является отсутствие системы "все включено" на курортах Закавказья и качество моря по сравнению с Египтом и Турцией.

При этом Курносов отметил, что все же наблюдается заметный рост туров в Закавказье. По данным АТОР, в 2015 году Азербайджан посетили 50 тыс. российских туристов.

"В Азербайджан туристы едут, чтобы посмотреть Баку, несколько дней побыть на побережье и полечиться местными грязями. Кроме того туристов интересует местная кухня", - рассказал он.