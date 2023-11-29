Турпоток в Азербайджан вырос более чем на 30%

В январе-октябре 2023 года в Азербайджан прибыло 1 723,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 186 стран, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре 2023 года в Азербайджан прибыло 1 723,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 186 стран, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете статистики.

30,7% гостей прибыли из России, 17,9% - из Турции, 7,7% - из Ирана, 5,1% - из Индии, 4,8% - из Грузии, 4,1% - из Саудовской Аравии, 2,8% - из Казахстана, 2,5% - из Пакистана, 1,9% - из ОАЭ, 1,8% - из Узбекистана, 1,6% - из Израиля, 1,5% - из Украины, 1,5% - из Кувейта, 1,4% - из Беларуси, 1,2% - из Туркменистана, 1,2% - из Китая, 1,1% - из Великобритании, 11,2% - из других стран.

За последний год число прибывших из стран СНГ увеличилось на 49,6% и составило 692,6 тыс. человек, из стран-членов ЕС - на 41,9% и составило 89,6 тыс. человек, из стран Персидского залива - на 7,4% - до 284,7 тыс. человек.

72,1% прибывших в Азербайджан иностранцев и лиц без гражданства пользовались воздушным транспортом, 26,6% - железнодорожным и автомобильным, а 1,3% - морским транспортом.