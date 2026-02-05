Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан вырос на 13%

    В Азербайджан в 2025 году из стран Ближнего Востока прибыло 301 318 туристов, что на 13,1% больше по сравнению с 2024 годом.

    Как сообщает Report, в течение года среди стран Ближнего Востока больше всего туристов прибыло из Саудовской Аравии - 104 364 человека, что на 6,4% больше по сравнению с годом ранее.

    Число туристов из Израиля составило 69 124 (в 2,3 раза больше), ОАЭ - 43 821 (-6,2%), Кувейта - 26 371 (-15,9%), Омана - 16 233 (-32,8%), Иордании - 10 718 (+49,9%), Египта - 8 705 (+0,6%), Ирака - 7 405 (+39,2%), Бахрейна - 5 284 (-10,7%), Йемена - 3 181 (-8,1%), Катара - 2 874 (-14,7%), Ливана - 1 270 (-1,6%), Палестины - 1 393 (+8%), Сирии - 387 человек (-3,7%).

    В 2025 году в Азербайджан из 189 стран прибыло 2 млн 570,2 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, что на 2,1% меньше по сравнению с предыдущим годом.

    турпоток в Азербайджан страны Ближнего Востока
    Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 13 % artıb
    Tourist inflow from Middle East to Azerbaijan rises by 13%
