Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан увеличился на 9%

Азербайджан в январе-октябре этого года посетили 253 507 туристов из стран Ближнего Востока, что на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По полученной Report информации, среди стран Ближнего Востока больше всего туристов прибыло из Саудовской Аравии - 93 060, что на 4,4% меньше, чем год назад.

Число туристов из Израиля составило 52 713 (+2 раза), из ОАЭ - 34 933 (-1%), из Кувейта - 23 716 (-16,7%), из Омана - 15 128 (-33,4%), из Иордании - 9 290 (+51,6%), из Египта - 6 748 (-0,3%), из Ирака - 5 689 (+19,7%), из Бахрейна - 4 425 (-16%), из Йемена - 2 704 (-3,9%), из Катара - 2 328 (-17,8%), из Палестины - 1 211 (+16,6 %), из Ливана - 1 196 (+4,2%), из Сирии - 366 человек (+8%).