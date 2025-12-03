İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 9 % artıb

    Turizm
    • 03 dekabr, 2025
    • 14:00
    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanı Yaxın Şərq ölkələrindən 253 507 turist ziyarət edib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,1 % çoxdur.

    Yaxın Şərq ölkələri arasında ən çox turist Səudiyyə Ərəbistanından gəlib - 93 060 nəfər. Bu da 1 il əvvələ nisbətən 4,4 % azdır.

    Bundan əlavə, İsraildən - 52 713 (2 dəfə çox), BƏƏ-dən - 34 933 (-1 %), Küveytdən - 23 716 (-16,7 %), Omandan - 15 128 (-33,4 %), İordaniyadan - 9 290 (+51,6 %) Misirdən - 6 748 (-0,3 %), İraqdan - 5 689 (+19,7 %), Bəhreyndən – 4 425 (-16 %), Yəməndən - 2 704 (-3,9 %), Qətərdən – 2 328 (-17,8 %), Fələstindən – 1 211 (+ 16,6 %) Livandan – 1 196 (+4,2 %), və Suriyadan nəfər 366 (+8 %) turist gəlib.

    Azərbaycan turizm Yaxın Şərq Səudiyyə Ərəbistanı

