Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 9 % artıb
Turizm
- 03 dekabr, 2025
- 14:00
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanı Yaxın Şərq ölkələrindən 253 507 turist ziyarət edib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,1 % çoxdur.
Yaxın Şərq ölkələri arasında ən çox turist Səudiyyə Ərəbistanından gəlib - 93 060 nəfər. Bu da 1 il əvvələ nisbətən 4,4 % azdır.
Bundan əlavə, İsraildən - 52 713 (2 dəfə çox), BƏƏ-dən - 34 933 (-1 %), Küveytdən - 23 716 (-16,7 %), Omandan - 15 128 (-33,4 %), İordaniyadan - 9 290 (+51,6 %) Misirdən - 6 748 (-0,3 %), İraqdan - 5 689 (+19,7 %), Bəhreyndən – 4 425 (-16 %), Yəməndən - 2 704 (-3,9 %), Qətərdən – 2 328 (-17,8 %), Fələstindən – 1 211 (+ 16,6 %) Livandan – 1 196 (+4,2 %), və Suriyadan nəfər 366 (+8 %) turist gəlib.
