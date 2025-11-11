Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан сократился на 13%

    Туризм
    • 11 ноября, 2025
    • 14:21
    Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан сократился на 13%

    В январе-сентябре этого года Азербайджан посетили 230 650 туристов из стран Ближнего Востока, что на 13,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report, среди стран Ближнего Востока больше всего туристов прибыло из Саудовской Аравии - 86 882 человека, что на 11,4% меньше, чем год назад.

    Число туристов из Израиля составило 44 147 (+52,5%), из ОАЭ - 31 785 (-31,9%), из Кувейта - 22 423 (-28,5%), из Омана - 14 544 (-39,8%), из Иордании - 8 574 (+19,9%), из Египта - 6 187 (-28,5%), из Ирака - 4 819 (-9,4%), из Бахрейна - 4 072 (-31,2%), из Йемена - 2 510 (-27,5%), из Катара - 2 152 (-36,1%), из Палестины - 1 126 (-12,7%), из Ливана - 1 076 (-27,4%), и из Сирии - 353 (-5%) человек.

    В общей сложности за период 2017-2024 годов Азербайджан посетили 1 млн 824 тыс. 259 человек из стран Ближнего Востока.

    турпоток туристы Азербайджан Ближний Восток
    Yaxın Şərq ölkələrindən Azərbaycana 9 ayda gələn turistlərin sayı açıqlanıb
    Number of tourists from Middle East to Azerbaijan down

