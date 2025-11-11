İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Yaxın Şərq ölkələrindən Azərbaycana 9 ayda gələn turistlərin sayı açıqlanıb

    Turizm
    • 11 noyabr, 2025
    • 13:23
    Yaxın Şərq ölkələrindən Azərbaycana 9 ayda gələn turistlərin sayı açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanı Yaxın Şərq ölkələrindən 230 650 turist ziyarət edib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,4 % azdır.

    Yaxın Şərq ölkələri arasında ən çox turist Səudiyyə Ərəbistanından gəlib - 86 882 nəfər. Bu da 1 il əvvələ nisbətən 11,4 % azdır.

    Bundan əlavə, İsraildən - 44 147 (+52,5 %), BƏƏ-dən - 31 785 (-31,9 %), Küveytdən - 22 423 (-28,5 %), Omandan - 14 544 (-39,8 %), İordaniyadan - 8 574 (+19,9 %) Misirdən - 6 187 (-28,5 %), İraqdan - 4 819 (-9,4 %), Bəhreyndən – 4 072 (-31,2 %), Yəməndən - 2 510 (-27,5 %), Qətərdən – 2 152 (-36,1 %), Fələstindən – 1 126 (- 12,7 %) Livandan – 1 076 (-27,4 %), və Suriyadan nəfər 353 (-5 %) turist gəlib.

    Ümumilikdə 2017-2024-cü illər ərzində Yaxın Şərq ölkələrindən Azərbaycanı 1 milyon 824 min 259 nəfər ziyarət edib.

    Azərbaycan Turist Yaxın Şərq Turist axını
    Number of tourists from Middle East to Azerbaijan down

    Son xəbərlər

    14:08

    DÇ-2026: Azərbaycan - İslandiya oyununun hakimləri müəyyənləşib

    Futbol
    13:54

    Azərbaycandakı BOKT-ların nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    13:47

    Səhiyyə turizminin inkişafında özəl tibb sektorunun hərəkətverici qüvvəsi kimi idman travmatologiyası

    Sağlamlıq
    13:36

    AGF-nin baş katibi: "Avropa çempionatının Gəncədə keçirilməsi gözəl təşəbbüsdür"

    Fərdi
    13:34

    Bəhreyn XİN başçısı diplomatik missiyası başa çatan Azərbaycan səfirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    13:23

    Yaxın Şərq ölkələrindən Azərbaycana 9 ayda gələn turistlərin sayı açıqlanıb

    Turizm
    13:18

    Evren Alkaya: "Meydanda sona qədər mübarizə aparan Azərbaycan millisi görəcəksiniz"

    Komanda
    13:17

    Pakistanda məhkəmə binası yaxınlığında partlayış olub, azı 12 nəfər ölüb, 21 yaralı var

    Digər ölkələr
    13:00

    Azərbaycandakı BOKT-ların balans kapitalının (kapitalındakı çatışmazlığın) məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti