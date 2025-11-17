Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Турпоток из Китая в Азербайджан вырос почти на 50%

    Туризм
    • 17 ноября, 2025
    • 11:35
    Количество туристов, прибывших в Азербайджан из Китая в период с января по октябрь 2025 года, увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 57 тыс. человек.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на впервые проходящем в Баку China Visitors Summit.

    По его словам, такой рост отражает укрепляющееся доверие и эффективное сотрудничество между двумя странами.

    Нагиев отметил, что участие Азербайджана в международных выставках в Китае, презентации в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и других городах, а также целевые онлайн-кампании значительно усилили позиции страны на китайском туристическом рынке.

    турпоток из Китая Фуад Нагиев China Visitors Summit
    Çindən Azərbaycana turist axını 50 %-ə yaxın artıb
    Azerbaijan sees 49% increase in Chinese tourist arrivals

