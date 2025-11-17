Турпоток из Китая в Азербайджан вырос почти на 50%
Туризм
- 17 ноября, 2025
- 11:35
Количество туристов, прибывших в Азербайджан из Китая в период с января по октябрь 2025 года, увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 57 тыс. человек.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на впервые проходящем в Баку China Visitors Summit.
По его словам, такой рост отражает укрепляющееся доверие и эффективное сотрудничество между двумя странами.
Нагиев отметил, что участие Азербайджана в международных выставках в Китае, презентации в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и других городах, а также целевые онлайн-кампании значительно усилили позиции страны на китайском туристическом рынке.
