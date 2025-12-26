Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Наука и образование
    • 26 декабря, 2025
    • 13:12
    Турал Ахмедов: Некоторые вузы ближнего зарубежья вводят абитуриентов в заблуждение

    Ряд зарубежных вузов, принимая студентов без экзаменов, фактически вводят их в заблуждение, что впоследствии приводит к проблемам с признанием дипломов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов на брифинге, посвященном итогам 2025 года.

    По его словам, речь идет о вузах, принимающих абитуриентов на основании аттестата без прохождения каких-либо оценочных этапов.

    "Большая часть из них в дальнейшем проваливают экзамен по признанию квалификации. Часть из них не может корректно назвать ни язык обучения, ни полное наименование своей специальности. В Турции и в других странах ближнего зарубежья - России, Украине, Грузии - есть вузы, практикующие прием по аттестату. Это создает иллюзию доступности образования для граждан, не прошедших централизованные экзамены. Однако далеко не все такие дипломы могут быть признаны", - отметил он.

    Ахмедов подчеркнул, что в законодательстве отсутствует прямой запрет на признание дипломов лиц, поступивших по аттестату. Ключевым условием остается аккредитация учебного заведения.

