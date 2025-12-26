Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    AMZA изучила соцпотребности пострадавших от мин и НРБ в 8 районах и городах Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 13:03
    AMZA изучила соцпотребности пострадавших от мин и НРБ в 8 районах и городах Азербайджана

    Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане (AMZA) обновила список пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) в восьми районах и городах страны, были изучены их социальные потребности.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель AMZA Рей Керимоглу.

    По его словам, с июня по ноябрь текущего года AMZA при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО реализовала проект "Поддержка в снижении последствий мин/НРБ-инцидентов".

    "Целью проекта стало изучение социальных потребностей лиц, пострадавших от мин и НРБ в период Карабахской войны и после нее. Исследования проводились в Газахском, Товузском, Агстафинском, Шамкирском, Гёйгёльском, Дашкесанском, Гедабейском районах, а также в городе Гянджа", - отметил он.

    AMZA Рей Керимоглу мины НРБ жертвы мин
    Rey Kərimoğlu: 8 rayon və şəhərdə minadan zərərçəkənlərin ehtiyacları öyrənilib
    Needs of mine victims in 8 Azerbaijani regions assessed

    Последние новости

    13:41

    СБУ: В Киеве задержан киллер, который пытался убить офицера ГУР

    В регионе
    13:27

    ANAMA: Жертвами мин и НРБ после Отечественной войны стали 415 человек

    Происшествия
    13:27

    Определены сроки получения первой нефти в рамках повторной разработки Бахар и Гум-дениз

    Энергетика
    13:24

    "Зенит" предложил новый контракт футболистке сборной Азербайджана

    Футбол
    13:18

    Движение транспорта на одной из центральных улиц Баку будет ограничено

    Инфраструктура
    13:14

    ЦАХАЛ заявил об ударах по позициям "Хезболлы" в Ливане

    Другие страны
    13:12

    Турал Ахмедов: Некоторые вузы ближнего зарубежья вводят абитуриентов в заблуждение

    Наука и образование
    13:10

    Анаклаудия Россбах: На WUF13 в Баку ждем не меньше участников, чем на форуме в Каире

    Инфраструктура
    13:06

    Азербайджанская делегация обсуждает в Турции вопросы межрелигиозного диалога

    Религия
    Лента новостей