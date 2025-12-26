AMZA изучила соцпотребности пострадавших от мин и НРБ в 8 районах и городах Азербайджана

Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане (AMZA) обновила список пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) в восьми районах и городах страны, были изучены их социальные потребности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель AMZA Рей Керимоглу.

По его словам, с июня по ноябрь текущего года AMZA при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО реализовала проект "Поддержка в снижении последствий мин/НРБ-инцидентов".

"Целью проекта стало изучение социальных потребностей лиц, пострадавших от мин и НРБ в период Карабахской войны и после нее. Исследования проводились в Газахском, Товузском, Агстафинском, Шамкирском, Гёйгёльском, Дашкесанском, Гедабейском районах, а также в городе Гянджа", - отметил он.