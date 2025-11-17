İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Çindən Azərbaycana turist axını 50 %-ə yaxın artıb

    Turizm
    • 17 noyabr, 2025
    • 11:09
    Çindən Azərbaycana turist axını 50 %-ə yaxın artıb
    Fuad Nağıyev

    Bu ilin yanvar–oktyabr aylarında Çindən Azərbaycana səfər edən turistlərin sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 49 % artaraq 57 min nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Bakıda ilk dəfə keçirilən "China Visitors Summit"də deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu artım Azərbaycanla Çin arasında formalaşan etimadın və səmərəli əməkdaşlığın nəticəsidir: "Bu, həm də ölkələrimiz arasında artan etimadın və effektiv əməkdaşlığın göstəricisidir".

    Agentlik sədri deyib ki, Çində keçirilən beynəlxalq sərgilərdə iştirak, Pekin, Şanxay, Quançjou, Şençjen və digər şəhərlərdə təşkili olunan təqdimatlar, həmçinin onlayn kampaniyalar Azərbaycanın Çin turizm bazarındakı mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirib.

    Çin Turist axını

    Son xəbərlər

    11:20

    AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü: "Futbolçular Ayxan Abbasov gələndən sonra qələbəyə can atırlar"

    Futbol
    11:14

    Azərbaycanda 10 ayda büdcədən 280 milyon manat vəsait geri qaytarılıb

    Maliyyə
    11:09
    Foto

    Azad edilən ərazilərə köçürülən sakinlər sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    11:09

    Çindən Azərbaycana turist axını 50 %-ə yaxın artıb

    Turizm
    11:02
    Foto

    Bakıda ilk dəfə "China Visitors Summit" keçirilir

    Turizm
    11:01

    ITU rəqəmsal inkişaf üzrə qlobal öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə çağırır

    İKT
    10:59

    Prezident: "Kommunikasiya texnologiyaları qeyri-neft iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsinə çevrilib"

    İKT
    10:58

    Azərbaycanda müntəzəm marşrutlar üzrə işləyən avtomobillərin yürüşünə limit qoyulub

    İnfrastruktur
    10:55

    Paşinyan öz partiyasının qələbəsini Eçmiədzinin II Qaregrindən azad edilməsi üçün təkan adlandırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti