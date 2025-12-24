İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Nigeriyada məsciddə partlayış olub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 24 dekabr, 2025
    • 23:44
    Nigeriyada məsciddə partlayış olub, ölənlər var

    Nigeriyanın şimal‑şərqində yerləşən məsciddə ibadət zamanı partlayış baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Vanguard" qəzeti yazıb.

    Məsciddə quraşdırıldığı güman edilən kustar üsulla hazırlanmış partlayıcı qurğular möminlər ibadət edərkən işə düşüb. Hadisə saat 18:00 radələrində (Bakı vaxtı ilə 21:00) qeydə alınıb.

    AFP-nin təhlükəsizlik xidmətindən olan mənbəyə istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə nəticəsində yeddi nəfər həlak olub.

    Nigeriya Məscid partlayış
    При взрыве в мечети в Нигерии погибли семь человек

    Son xəbərlər

    23:44

    Nigeriyada məsciddə partlayış olub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    23:36

    ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinə yaxınıq

    Digər ölkələr
    23:30

    Dövlət Komitəsi "Bir olaq, həmrəy olaq!" adlı videokonfrans keçirib

    Diaspor
    23:19
    Foto

    Ankarada "Qardaşlığımız əbədidir" adlı konsert proqramı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    23:05
    Foto

    "Təmiz Dünya" sığınacağında uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil olunub

    Daxili siyasət
    23:04

    Əlcəzair parlamenti Fransa müstəmləkəçiliyini cinayət kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    22:48

    "Liverpul" serbiyalı hücumçu ilə maraqlanır

    Futbol
    22:45

    Xaçmazda itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub

    Hadisə
    22:43

    Kobaxidze: Gürcüstanın vəzifəsi Orta Dəhlizi regionda ən etibarlı və təhlükəsiz marşruta çevirməkdir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti