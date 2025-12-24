Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    При взрыве в мечети в Нигерии погибли семь человек

    Другие страны
    • 24 декабря, 2025
    • 23:23
    При взрыве в мечети в Нигерии погибли семь человек

    В мечети на северо-востоке Нигерии во время вечерней молитвы произошел взрыв.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Vanguard.

    "Самодельные взрывные устройства, предположительно установленные в мечети на главном рынке Гамбору в столице штата Борно Майдугури, взорвались, когда верующие совершали молитву... около 18.00 (21:00 по Баку)", - пишет издание.

    Как сообщает AFP со ссылкой на источник в службе безопасности, в результате инцидента погибли семь человек.

    Нигерия взрыв в мечети погибшие
    Nigeriyada məsciddə partlayış olub, ölənlər var

    Последние новости

    00:47

    Reuters: США намерены продолжать блокаду Венесуэлы не менее двух месяцев

    Другие страны
    00:26

    Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    00:21

    Минюст США получил новые документы по делу Эпштейна

    Другие страны
    00:00

    Сегодня годовщина крушения самолета AZAL

    Происшествия
    23:50

    Госкомитет провел видеоконференцию под названием "Будем едины, будем солидарны!"

    Диаспора
    23:49

    Премьер-министр Венгрии поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    23:33

    Майя Санду поздравила президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    23:23

    При взрыве в мечети в Нигерии погибли семь человек

    Другие страны
    23:16
    Фото

    В приюте Təmiz Dünya был организован праздничное торжество

    Внутренняя политика
    Лента новостей