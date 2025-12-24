При взрыве в мечети в Нигерии погибли семь человек

В мечети на северо-востоке Нигерии во время вечерней молитвы произошел взрыв.

Как передает Report, об этом сообщает газета Vanguard.

"Самодельные взрывные устройства, предположительно установленные в мечети на главном рынке Гамбору в столице штата Борно Майдугури, взорвались, когда верующие совершали молитву... около 18.00 (21:00 по Баку)", - пишет издание.

Как сообщает AFP со ссылкой на источник в службе безопасности, в результате инцидента погибли семь человек.