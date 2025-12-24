İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    "Liverpul" serbiyalı hücumçu ilə maraqlanır

    Futbol
    • 24 dekabr, 2025
    • 22:48
    Liverpul serbiyalı hücumçu ilə maraqlanır

    İngiltərənin "Liverpul" klubu Serbiya millisinin futbolçusu Duşan Vlahoviçlə maraqlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fichajes" nəşri məlumat yayıb.

    Mersisaydlılar İtaliya təmsilçisi "Yuventus"da çıxış edən 25 yaşlı hücumçunu hazırda zədəli olan Aleksandr İsakın əvəzləyicisi kimi heyətinə qatmağı planlaşdırır.

    Vlahoviçin "qoca sinyora" ilə olan müqaviləsinin müddəti cari mövsümün sonunda başa çatacaq.

    Qeyd edək ki, futbolçu 2025/2026 mövsümündə "Yuventus"un heyətində bütün turnirlərdə 20 oyuna çıxıb və 8 qol vurub.

    Futbol "Liverpul" Duşan Vlahoviç "Yuventus" klubu

